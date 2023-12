Volley Santa Croce: i Lupi vincono a Sansepolcro

Partita delicata, per i giovani Lupi di coach Pagliai, sul parquet della New Volley Sansepolcro. Padroni di casa in ripresa dal punto di vista tecnico e all’ultima spiaggia per provare a far legna e a riavvicinarsi alla zona salvezza. Biancorossi ospiti in difficoltà per i risultati e con tutta la pressione di essere “obbligati” a vincere su un campo dove tutte le avversarie avevano raccolto qualcosa. Ne è uscita una gara nervosa, con qualche errore di troppo, ma una volta sull’1-1 i Lupi, apportati gli opportuni correttivi, hanno aperto il gas fino a tagliare il traguardo.

La vittoria da tre punti è ossigeno puro per la classifica. I biancorossi guadagnano una posizione, staccando Prato e lasciando i lanieri al terzultimo posto, ma soprattutto non perdono contatto con il “treno” delle dirette concorrenti per la salvezza. Dopo la sosta per le festività i Lupi giocheranno con Livorno, al Pala Parenti, e Prato, in trasferta: due incontri importantissimi che dovranno essere affrontati al meglio.

Tornando alla gara di Sansepolcro, località in provincia di Arezzo ma che “pallavolisticamente” è umbra, Pagliai sceglie in avvio lo starting six con Giannini e Gatto in diagonale, Brucini e Petratti laterali, Russo e Matteini al centro, Gabbriellini libero. Sansepolcro risponde con Giunti e Tasholli, Volpi e Santi, Valenti e Mogini, Fossi libero.

1 set

La prima frazione è tutt’altro che in discesa, per i giovani ospiti. Il punteggio scorre sui binari del punto a punto, finchè un diagonale da posto due di Gatto e un attacco fuori misura dei padroni di casa non regalano il primo doppio vantaggio ai Lupi (19-21) con tanto di time-out chiamato dalla panchina di casa. Al rientro, è Brucini-show con un “uno-due” da posto 4 che aumenta il margine tra le due squadre (20-23) e costringe gli avversari a raccogliersi per la seconda volta in time-out. Gli scambi finali sono intensi ma lo schiacciatore versiliese è “on fire” (29 punti per lui, top scorer del match) e va a chiudere gli ultimi due punti regalando ai compagni il parziale.

2 set

New Volley prova subito a reagire e guadagna qualche punto di margine, rintuzzato dai biancorossi che completano l’aggancio a metà set. L’attacco biancorosso funziona, il muro a volte è in movimento e facilità il gioco dei padroni di casa, abili nel giocare sulle mani o a sfruttare i buchi lasciati dal laterale in scorrimento. Sul 20-17 Sansepolcro ci crede, ancor di più quando i Lupi, che presentano al centro Baldini per Russo, si bloccano sulla P4 e il divario sale fino al 23-19. Pagliai corre ai ripari con il doppio cambio, dentro Gallina e Camarri, ma ormai i locali vanno a mille e con le ultime due ricostruzioni a segno riescono a chiudere il parziale e impattare il match.

3 set

Questa volta sono i Lupi a dover reagire e l’impatto sulla frazione è devastante. Subito 8-13, poi 12-20, la partita inizia ad avere l’andamento pronosticato alla vigilia. In campo Brucini agisce da opposto, Petratti primo schiacciatore e Gatto secondo schiacciatore. Un assetto già provato in precedenti uscite e che alla “prova del nove”, paga. La New Volley sbaglia tanto, al servizio e in attacco e la frazione scivola via con gli ospiti in costante controllo, nonostante gli ultimi tentativi dei gialloblù di riaprire il set (da 16-23 a 19-24). Chiude Matteini dal centro.

4 set

Nel quarto set, affrontato con il medesimo assetto, S. Croce prende subito il largo: 4-9, 4-11, Sansepolcro, che aveva già “finito la benzina” nel parziale precedente, commette errori e non riesce più ad arginare gli attacchi dei laterali biancorossi. Il solco decisivo lo scava un turno al servizio di Gatto, poi dal 13-22 alla fine è Petratti a mettere a terra palloni pesanti e a trascinare i compagni fino al 14-25.

Buona prova collettiva, al netto dei momenti (giustificabili) di sbandamento, nota di merito per Lorenzo Gabbriellini, poco citato perché…non fa punti ma sempre prezioso sia dal punto di vista tecnico che dell’atteggiamento in campo.

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio Stampa