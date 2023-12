Abc Castelfiorentino, tutti i risultati delle squadre giovanili nel weekend

Di seguito tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

Under 17 Eccellenza

In casa del Cus Firenze arriva una vittoria importantissima per i ragazzi di Alessandro Gemmi, che all’overtime espugnano il parquet fiorentino per 74-79. Prestazione solida e autoritaria quella dei gialloblu che, ancora privi di Federico Zecchi, trovano nel collettivo la forza per portare a casa due punti pesantissimi. Dopo un primo quarto sul punto a punto, chiuso con l’Abc avanti di tre lunghezze (12-15), nella seconda frazione emergono i padroni di casa, che fanno leva sulle disattenzioni difensive castellane per piazzare un break di 24-16 che manda tutti al riposo con il Cus avanti di cinque punti: 36-31 a metà gara. Al rientro dagli spogliatoi i gialloblu provano a spostare l’inerzia, che però si mantiene stabile fino al 56-55 alla terza sirena. Nel botta e risposta finale, la quarta frazione non basta a decretare il vincitore: al 40′ il tabellone segna 72-72 e rimanda il verdetto all’overtime. Dall’ultimo mini riposo, però, i gialloblu rientrano determinati a chiudere la pratica. Dopo i primi due punti fiorentini, la difesa castellana alza le barricate e il Cus non segna più, così la nuova parità a firma Filomeno spalanca la strada a Borghesi e Carzoli, che dalla lunetta mettono il sigillo.

Mercoledì 20 dicembre alle 17.30 al PalaBetti ultima e decisiva giornata della prima fase contro Laurenziana, seconda della classe.

CUS FIRENZE – ABC CASTELFIORENTINO 74-79 dts

Tabellino: Ticciati 15, Baldi, Carzoli 9, Ciulli 2, Iacopini 2, Bufalini 3, Niccolini 2, Agbegninou 10, Leti 4, Vallerani 6, Filomeno 8, Borghesi 18. All. Gemmi. Ass. Turini.

Parziali: 12-15, 24-16, 20-24, 16-17, 2-7

Under 17 Silver

Nella prima giornata di ritorno sul campo della capolista Costone Siena, i ragazzi di Claudio Calvani restano a contatto per tre quarti, salvo poi veder sfumare l’impresa nella quarta frazione: 49-35 il finale al PalaOrlandi. L’approccio migliore è proprio quello dei padroni di casa, il cui primo timido tentativo di allungo iniziale vale il 13-7 dopo dieci minuti. Nella seconda frazione i gialloblu sono bravi a restare in scia, con il divario che si mantiene invariato al riposo lungo (25-19 a metà gara). Nella ripresa gli assalti castellani tentano di ricucire il gap, ma Siena resta in controllo e, dopo il passaggio al 30′ sul 38-31, scappa via definitivamente nell’ultimo quarto.

Adesso pausa natalizia: si torna in campo sabato 6 gennaio alle 18 al PalaBetti contro Valdelsa.

COSTONE SIENA – ABC CASTELFIORENTINO 49-35

Tabellino: Kamberaj 8, Ricci 3, Garbetti 2, Jelassi 6, Giglioli 6, Bini 3, Crisafi 5, Barlabà 2, Beshaj, Fiorentini, De Simone, Macalindong. All. Calvani. Ass. Cicilano.

Parziali: 13-7, 12-12, 13-12, 11-4

Under 15 Eccellenza

Praticamente con lo stesso punteggio con cui la prima squadra ha vinto su quel campo la sera precedente, i ragazzi di Alessandro Mostardi espugnano il PalaPoggetti del Basket Cecina per 95-102. Una prestazione davvero sopra le righe quella dei gialloblu che, nonostante l’assenza di due pilastri come Dimiccoli e Fedeli, portano a casa lo scontro diretto confermando così la seconda posizione in classifica all’inseguimento della capolista Sancat. Con un attacco davvero stellare spinto da quattro uomini in doppia cifra (Poggesi, Costantini, Matteini e Pacini), i gialloblu ipotecano nella volata finale una gara rimasta come da pronostico in bilico fino agli ultimissimi giri di lancette. Il match si accende fin dagli scambi iniziali, come testimonia il parziale al primo riposo: 28-31. La gara si mantiene in bilico anche nella seconda frazione, con i gialloblu che vanno all’intervallo con un possesso di vantaggio (47-49 al 20′). Nella ripresa i locali restano incollati, tanto che al 30′ il tabellone segna perfetta parità (73-73), finchè nell’ultimo quarto l’Abc si mostra più compatta e concreta nei momenti decisivi, con Matteini a siglare quota 100 e mettere i due punti sulla via di Castello.

Giovedì 21 dicembre alle 18 al PalaGilardetti il recupero del match contro l’Etrusca San Miniato chiuderà il 2023 gialloblu.

BASKET CECINA – ABC CASTELFIORENTINO 95-102

Tabellino: Matteuzzi 2, Matteini 23, Rosi 9, Pacini 13, Pagliai 8, Dimiccoli, Simoncini, Costantini 23, Di Carlo, Poggesi 24, Di Vilio. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 28-31, 19-18, 26-24, 22-29

Under 13 Silver

Prosegue spedita la marcia dei ragazzi di Alessandro Mostardi, che al PalaBetti difendono la vetta della classifica dagli attacchi della Laurenziana chiudendo la pratica con un perentorio 82-42. Gara sempre ampiamente in controllo per i gialloblu, che di fatto mettono l’ipoteca dopo dieci minuti, per poi andare all’intervallo sul 37-13. Un vantaggio che, nella seconda parte, permette all’Abc di amministrare senza patemi fino alla sirena.

Venerdì 22 dicembre alle 18 al PalaGilardetti ultimo impegno prima della sosta contro Santo Stefano Campi.

ABC CASTELFIORENTINO – LAURENZIANA BASKET 82-42

Sono scesi in campo: Cipolla N., Anton, Giovannoni, Gazzarrini, Cipolla T., Pirrone, Bertelli, Lisi, Barbieri, Battaglia, Galli, Ricci. All. Mostardi. Ass. Ciampolini.

Parziali: 21-2, 16-11, 28-7, 16-22

Minibasket

A causa del rinvio di diverse gare in calendario, soltanto gli Aquilotti Big 2013 sono scesi in campo nel weekend del minibasket gialloblu. I ragazzi di Matteo Bruni e Roberto Allegra sono stati ospiti del Cus Firenze, sul cui campo si sono imposti di misura grazie ad una buona prestazione di squadra: tre tempini vinti, due persi e uno pareggiato il conteggio finale della vittoria gialloblu.

Adesso i campionati si fermeranno per la sosta natalizia, mentre in casa Abc fervono i preparativi per la tradizionale festa di Natale, in programma venerdì 22 dicembre al PalaBetti. A partire dalle 17.30 un pomeriggio di giochi che vedrà protagonisti i bambini e le bambine del minibasket. Insieme a loro pronti a scendere in campo anche i grandi, in attesa di una bellissima sorpresa finale per tutti. Una giornata organizzata dallo staff del settore giovanile e minibasket, che si concluderà con un aperitivo con le famiglie per scambiarsi tutti insieme gli auguri di Natale.

