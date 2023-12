Albero della sicurezza sul lavoro, l'installazione di Natale inaugurata a Fucecchio

Un albero di Natale diverso dagli altri, composto da tanti caschi di colore diverso a simboleggiare gli infortuni e le persone che hanno perso la vita sul lavoro. Nato lo scorso anno da un'idea dell'artista Francesco Sbolzani, è stato inaugurato questa mattina l'albero della sicurezza presso il giardino ai Caduti sul Lavoro in piazza XX Settembre. L'inaugurazione, promossa dall'Anmil di Fucecchio in collaborazione con l'amministrazione comunale, si è tenuta alla presenza dei bambini e delle bambine della scuola primaria Carducci, accompagnati dalle proprie insegnanti. Sono intervenuti la vice sindaca Emma Donnini, il presidente territoriale ANMIL Evaretto Niccolai, la consigliera comunale Antonella Gorgerino, la dirigente dell'Istituto Comprensivo Fucecchio Angela Surace, Emma Marazzo, madre di Luana D'Orazio, alla quale è intitolato il monumento ai Caduti sul Lavoro, Don Andrea Pio Cristiani e i rappresentanti delle associazioni Anmil, Associazione Nazionale Carabinieri, SPI-CGIL e Misericordia con i rispettivi gonfaloni.

"Un albero che ha un forte valore educativo – spiega la vice sindaca Emma Donnini – anche per il luogo in cui si è scelto di installarlo, vicino al monumento dedicato a Luana e alla scuola Carducci. Sappiamo che per provare a cambiare le cose è necessario innanzitutto investire nella formazione e nell'aspetto culturale, e i bambini sono coloro che più di chiunque altro possono veicolare questo messaggio agli adulti. Ci tengo a ringraziare in particolare Emma, madre di Luana, per la sua costante presenza e vicinanza in occasione di tutte le nostre iniziative, durante le quali riesce a portare la sua importante testimonianza".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa