Articoli natalizi pericolosi, 170mila prodotti sequestrati nel distretto pratese

Sequestrati oltre 170mila articoli natalizi potenzialmente pericolosi. Questo il bilancio della guardia di finanza di Prato nell'ambito di controlli nel distretto industriale, focalizzati all'attenzione sulla messa in vendita di prodotti natalizi non sicuri per il consumatore. In questo contesto le fiamme gialle hanno effettuato numerosi servizi di osservazione e sviluppato elementi informativi durante il controllo economico del territorio, oltre ad un'approfondita consultazione delle banche dati, che hanno portato all'individuazione nella zona industriale pratese di un esercizio commerciale che aveva messo in vendita luminarie e addobbi natalizi, giochi per bambini e articoli di bigiotteria.

La guardia di finanza ha dunque sequestrato oltre 170mila prodotti, privi dei requisiti di conformità e sicurezza e delle indicazioni riferibili alla composizione e all'eventuale presenza di sostanze nocive per la salute, impedendone così la vendita. Il titolare del negozio è stato segnalato alla Camera di Commercio per violazioni del Codice del Consumo. L'impegno delle fiamme gialle a tutela del consumatore e del distretto industriale pratese ha portato quest'anno al sequestro di oltre 10,5 milioni di prodotti non sicuri.