Azione in Toscana, Luca Ferrara è il segretario di Empoli

Per il partito Azione in Toscana nei giorni scorsi si sono tenuti tenendo vari congressi per rinnovare o per eleggere diverse cariche, sui vari livelli Provinciale, Regionale e Comunale. A Empoli, venerdì 16 dicembre nel palazzo pretorio si è tenuto il primo congresso di Empoli in Azione, che ha visto eleggere Luca Ferrara segretario locale del partito. All’evento hanno partecipato quasi tutti gli esponenti della politica locale, in un clima di confronto e di rispetto.

Sabato 17 a Lucca, invece nel corso del Congresso per eleggere la segreteria regionale, Antonio Ponzo Pellegrini è stato nominato Presidente del Partito, mentre alla carica di segretario è stato confermato Marco Remaschi. E per concludere, domenica 18 a Montelupo Fiorentino, durante il primo congresso locale Andrea Marretti è stato nominato segretario che guiderà il partito per i prossimi anni. Numerose sono le sfide che attendono i neo-segretari, in un clima politico sempre più fluido e con alti indici di astensione alle tornate elettorali