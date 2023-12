Bimbo di 2 anni in triciclo si perde per Certaldo, il comandante della municipale ritrova i genitori

Una famiglia in angoscia per il figlio di 2 anni che si era allontanato in strada, dall'altra parte il gestore e i clienti di una trattoria che si sono trovati questo bimbo spaesato, che non pronunciava parole per poterli aiutare a riabbracciare mamma e papà. La storia accaduta a Certaldo alle 13 di oggi è fortunatamente una di quelle a lieto fine, con la famiglia che si è potuta ricongiungere grazie all'intuito del comandante della polizia municipale dell'Unione dei Comuni Massimo Luschi, che a Certaldo vive e risiede fuori dagli impegni lavorativi.

Siamo in via Roma, Luschi era in compagnia di un agente per un controllo dopo una riunione avvenuta a Certaldo. Viene avvicinato dal titolare di una trattoria di zona, che lo conosce, chiedendo aiuto. In strada si era palesato il piccolo, non accompagnato, a bordo del suo triciclo. All'orizzonte nessuno che lo richiamasse. Il piccolo non poteva, visto l'età, rispondere alle domande che gli venivano fatte. Luschi ha cominciato le ricerche, chiedendo che il piccolo fosse tenuto in custodia momentaneamente nel locale. Una ragazza l'ha tenuto in collo e l'ha intrattenuto assieme ad altri clienti, mentre il comandante ha avuto l'idea che ha portato alla soluzione del caso.

"Nella vicina piazza Boccaccio era aperta un'attività da poco - spiega Luschi -, ho pensato che forse il bambino fosse dei gestori. Quando siamo arrivati abbiamo visto i genitori in cerca del piccolo. Mi sono presentato e ho spiegato la situazione, mi hanno seguito fino al ristorante e da lì c'è stato il ricongiungimento ".

"Ringrazio veramente le persone che si sono occupate del piccolo in quei minuti - conclude Luschi -. Il bambino ha fatto varie centinaia di metri, senza per fortuna finire in una strada trafficata, con tutti i rischi che ne conseguivano. È stata una vicenda che si è chiusa nel migliore dei modi possibili".

Elia Billero