Cade di bici a Fucecchio, grave ferita per un 17enne

Un 17enne si è procurato una ferita profonda dopo essere caduto di bici in via di Saettino a Fucecchio, strada che porta dall'argine dell'Arno fino alla via Provinciale Fiorentina. Il fatto è accaduto alle 14 di oggi. Sul posto l'ambulanza della Pubblica assistenza di Santa Croce. Il minore si è ferito gravemente e ha riportato un trauma cranico. Pare che sia stato un incidente autonomo. Il trasferimento è avvenuto in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli.