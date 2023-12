Commerciante morto nella violenta rapina, disposta seconda autopsia

Una nuova autopsia con l'incidente probatorio. Lo ha chiesto e ottenuto la procura di Firenze nel caso della morte del commerciante iraniano Safaei Chakar Kiomars, trovato morto nella sua casa a Firenze lo scorso 30 novembre dopo una violenta rapina.

È stato scelto per tutelare il diritto di difesa dei due indagati, due fratelli brasiliani di 19 e 24 anni, accusati di concorso in omicidio volontario aggravato e rapina. Il gip Antonio Pezzuti ha conferito l'incarico alla medico legale Martina Focardi e al professore Luigi Natale, docente alla Cattolica del Sacro Cuore in radiologia: i risultati saranno depositati tra due mesi.

Qui la vicenda ricostruita dopo l'arresto dei due fratelli brasiliani.