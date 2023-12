Danneggia addobbi di Natale in centro a Empoli, denunciato

Qualche giorno fa il video di una persona che danneggiava gli addobbi in centro a Empoli ha fatto il giro dei social. Oggi, lunedì 18 dicembre, la polizia ha denunciato il protagonista del video.

Nelle immagini riprese da una finestra si vedeva l'uomo che, in stato di agitazione, colpiva e buttava a terra gli addobbi di Empoli Città Del Natale. Il fatto è avvenuto alle 21.30 dell'11 dicembre in via Ridolfi, riconoscibile nel video, all'altezza dell'incrocio con piazza Guido Guerra.

Dopo le indagini, la polizia ha trovato il responsabile. Si tratta di un 25enne di origini libiche già noto alle forze dell'ordine. Da piazza Gramsci fanno sapere che "nei suoi confronti sono state avviate dal Commissariato di P.S di Empoli le procedure necessarie per il suo allontanamento".

"Non posso che esprimere soddisfazione per questa indagine, tanto rapida quanto efficace, portata avanti dagli agenti del Commissariato della polizia di Stato di Empoli. In questo caso, come spesso accade, ad aiutare l'attività della polizia di Stato sono stati anche i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza urbana, un sistema sul quale nel corso del tempo abbiamo scelto di investire con convinzione" sottolinea la sindaca Brenda Barnini.

"Ormai da anni - continua la sindaca Barnini - la nostra amministrazione è impegnata in una costante opera di ampliamento e potenziamento dell'impianto che monitora il centro. Soltanto per quanto riguarda il sistema integrato cittadino, dalle circa 38 telecamere presenti nel 2014 siamo passati a circa 150. Crediamo che la videosorveglianza sia uno strumento importante sia come deterrente sia in fase di indagine, ma siamo al tempo stesso consapevoli che le telecamere non sono certo sufficienti a garantire la sicurezza o a debellare situazioni di degrado. Per questo, abbiamo accolto con piacere l'incremento dell'organico del Commissariato cittadino, che ringrazio intanto per aver individuato il responsabile di questo grave episodio avvenuto nel nostro centro storico. Un episodio frutto prima di tutto dell'inciviltà e della maleducazione che difficilmente si bloccano con l'intervento delle forze dell'ordine".