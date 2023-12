Doppio Capodanno a Pisa: Fabri Fibra, Albertino e Samuel per le ultime notti del 2023

Pisa la Notte di Capodanno raddoppia. L’attesa del nuovo anno diventa occasione per ballare e festeggiare anche la sera del 30 dicembre. Sono infatti, due gli eventi in musica programmati in piazza dei Cavalieri con alcuni degli artisti e Dj tra i più amati. Il doppio appuntamento, sabato 30 e domenica 31 dicembre, voluto dal Comune di Pisa, assessorati al turismo e alle politiche giovanili, sarà a ingresso gratuito. Gli eventi sono in collaborazione con STEP. A presentare la doppia serata stamani in conferenza stampa l’assessore al turismo Paolo Pesciatini e l’assessore alle politiche giovanili Frida Scarpa.

Sabato 30 dicembre (a partire dalle ore 21.30) si svolgerà il “Pisa Next Year Contest” che vedrà salire sul palco di piazza dei Cavalieri giovani artisti emergenti locali tra danza e musica che avranno così modo di farsi conoscere dal grande pubblico. Seguirà il Dj-set di uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano, Samuel DJSET from Subsonica.

Domenica 31 dicembre il grande palco di piazza dei Cavalieri ospiterà (a partire dalle ore 22.00) il Dj-set di Albertino di Radio Deejay e M2O, lo show case di Fabri Fibra, il Dj-set di Ricky Le Roy from Metempsicosi. Allo scoccare della Mezzanotte, poi, spazio ai tradizionali fuochi d’artificio dal Ponte di Mezzo, visibili dai Lungarni.

“Lasceremo il 2023 e accoglieremo il 2024 – dichiara l’assessore Paolo Pesciatini - con due eventi strettamente collegati, che vedranno la presenza di due grandi artisti come Samuel dei Subsonica e Fabri Fibra, accompagnato da Albertino di Radio Deejay e Ricky Le Roy, il tutto coronato dai tradizionali fuochi di artificio che si tengono sul Ponte di Mezzo. Saranno due giorni di grandi eventi, due serate di festa e divertimento gratuite dedicate a cittadini, turisti e visitatori, per salutare insieme il nuovo anno, all’insegna della speranza e della condivisione.”

“Il sinergismo tra gli assessorati al turismo e alle politiche giovanili – dichiara l’assessore Frida Scarpa - ha raddoppiato gli eventi del Capodanno a Pisa per proporre un’offerta che quest’anno ha voluto puntare soprattutto ai giovani, con una doppia proposta: un contest di canto e ballo per il 30 sera, in cui saranno protagonisti i gruppi emergenti pisani e a cui seguirà il dj set di Samuel dei Subsonica, e il concerto del 31 con un grande artista come Fabri Fibra. L’idea è stata di collegare le due serate, nel senso che i vincitori del contest avranno l’occasione di aprire il concerto di Capodanno. Un’occasione di visibilità per i talenti emergenti pisani, ma soprattutto due serate con musica di qualità rivolte ai tanti giovani che vivono e frequentano la nostra città.”

Sono in corso in questi giorni le selezioni per partecipare al “Pisa Next Year Contest” che vedrà esibirsi sul palco gruppi musicali e di danza, selezionati da una specifica giuria. Per i giovani talenti che vogliono partecipare alle selezioni, è possibile inviare per email un video della propria performance alla direzione artistica del contest (all’indirizzo gianlucadelcarlo7423@gmail.com) entro e non oltre le ore 18 di sabato 23 dicembre.

Fonte: Comune di Pisa