Duecentenario di Cristiano Banti, mostra e conferenze sul pittore santacrocese

Una serie di eventi tra cui una mostra e delle conferenze di approfondimento annunciate per il prossimo anno, in occasione del duecentenario del pittore Cristiano Banti, esponente di spicco del movimento dei macchiaioli, nato il 4 Gennaio 1824 a Santa Croce sull’Arno.

Il cuore delle celebrazioni sarà la mostra organizzata dall’amministrazione comunale che aprirà al pubblico dalla metà di marzo al centro espositivo di Villa Pacchiani. Nel contesto della mostra, resa possibile grazie alla concessione di una serie di opere da parte di alcuni collezionisti privati, sarà possibile vedere anche una produzione di Banti proveniente dal Monastero di Santa Cristiana. La mostra sarà anche occasione per pubblicare il relativo catalogo con materiali di approfondimento.

Eventi e conferenze di approfondimento sulla figura del pittore santacrocese sul territorio sono in via di definizione, annunciati per il prossimo anno. Il programma avrà lo scopo di declinare molta parte delle attività culturali del comune nella direzione di ricordare Cristiano Banti, la sua vita, la sua arte; oltre alla mostra saranno organizzate lezioni nell'ambito dei corsi dell'Università per l'Età Libera, attività laboratoriali che coinvolgeranno la Biblioteca Comunale A. Puccini e il Teatro G. Verdi.

La fama di Cristiano Banti è patrimonio condiviso anche con il comune di Montemurlo, dove il pittore ha vissuto e prodotto a lungo e dove è sepolto. Per questo l'amministrazione comunale ha incontrato i referenti di Montemurlo insieme alle rispettive Pro Loco e nell'arco dell'anno saranno attivati momenti di scambio e condivisione.

"Varie associazioni cittadine si sono subito messe al lavoro per poter organizzare un comitato celebrativo che potesse rendere possibile il ricordo di Cristiano Banti, questa è una cosa che ci riempie di orgoglio" ha dichiarato la Sindaca Giulia Deidda. "Anche i collezionisti privati hanno immediatamente dato la loro disponibilità a prestare le opere. Si tratta di un'operazione in cui crediamo molto così come nelle molte altre azioni di memoria locale e collettiva che in questi anni abbiamo realizzato".

Il gruppo di lavoro per le celebrazioni è composto da:

Comune di Santa Croce sull’Arno

Istituto Comprensivo Santa Croce sull’Arno

Pro Loco Santa Croce sull’Arno

Associazione Carnevale d’autore

Rotary Santa Croce – Montopoli - Comprensorio del Cuoio

Rotary Fucecchio - Santa Croce

Fidapa – San Miniato

Lions Club – San Miniato

Piergiuseppe Leo

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno