Empoli per l'ambiente: sanzioni per l'abbandono di rifiuti

Anche nel mese di novembre 2023 l’attività di controllo contro il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti su tutto il territorio comunale, svolta in maniera continua e capillare dagli ispettori ambientali di Alia Servizi Ambientali SpA e dagli agenti del settore ambientale della Polizia Municipale di Empoli, ha fotografato, ancora comportamenti incivili e non rispettosi dell’ambiente che ci circonda.

DAL CENTRO CITTADINO ALLE FRAZIONI – Sotto la lente via Masini, piazza Volta, via Chiassatelle, via Cavour e via Pratovecchio: accumuli di rifiuti abbandonati in bella mostra.

Nel mese di novembre, gli ispettori di Alia hanno effettuato 91 controlli e verifiche, 202 ispezioni, emesso 1 sanzione per un valore di 150 euro. Nello stesso periodo, gli agenti di Polizia Municipale, hanno effettuato le seguenti verifiche: 1 accertamento per abbandono rifiuti non sanzionabile e non concluso perché informata la Procura della Repubblica, 2 accertamenti per abbandono rifiuti – il ritrovamento non ha permesso di rintracciare gli autori per emettere sanzioni - ai fini sanzionatori, 10 controlli con sanzioni per il proliferare di erba che invade strade e marciapiedi e 4 controlli per segnalazione alberi pericolanti per i quali è stato richiesto il parere tecnico competente.

«Ogni mese il report dell’attività di controllo contro il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti, stilato dagli infaticabili ispettori ambientali di Alia, dagli agenti della nostra polizia municipale, a cui si aggiungono anche le segnalazioni dei cittadini, raccolte dal servizio comunale per l’ambiente – evidenzia l’assessore all’Ambiente del Comune di Empoli, Massimo Marconcini -, ci porta a sperare che i comportamenti incivili di alcuni siano diminuiti perché scoraggiati dai numerosi controlli che vengono fatti su tutto il nostro territorio. Noi proseguiremo in questa direzione, auspicando in una maggiore attenzione e consapevolezza».

