Cosa fare a Capodanno? Gli eventi in programma in Toscana

Capodanno si avvicina, il 31 dicembre è alle porte. Che si fa? In Toscana sono tanti gli appuntamenti in programma, scopriamoli assieme.

L'elenco è in aggiornamento, si consiglia di fare refresh.

Capodanno a Firenze in sei piazze: in piazza della Signoria danza e canto, gospel in piazza San Giovanni, marching band in Oltrarno, orchestra dal vivo in piazza Santa Croce, musica pop in piazza del Carmine e jazz in piazza Santissima Annunziata.

Capodanno a Arezzo con gli Editors: Russell Leetch e Elliott Lion, della band Editors, faranno un dj set in piazza Sant'Agostino.

Capodanno a Siena con Emma Marrone: in piazza del Campo si parte alle 21.45 con i PanPers e alle 22.45 ecco Emma Marrone; a mezzanotte brindisi con la sindaca e poi dj-set con Digei Angelo.

Capodanno a Lucca con Sabrina Salerno: Qui tutte le info.

Capodanno a Prato in musica: molti i dj-set e i concerti sparsi per la città, si segnala il concerto del duo Karma B. Sarà attivo anche un Capodanno dei piccoli.

Capodanno a Pisa con Fabri Fibra: il noto cantautore sarà in piazza dei Cavalieri nell'evento organizzato dal Comune, saranno presenti anche speaker di Radio Deejay.

Capodanno a Pistoia: qui tutte le info.

