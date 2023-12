"Falstaff a Windsor", lo spettacolo con Alessandro Benvenuti in scena al Teatro del Popolo

La stagione di prosa del Teatro del Popolo di Castelfiorentino si appresta ad ospitare lo spettacolo con Alessandro Benvenuti, rinviato di alcuni giorni per motivi organizzativi legati ad esigenze della produzione.

Giovedì 21 Dicembre alle ore 21.00, infatti, va in scena "Falstaff a Windsor", una produzione Arca Azzurra, per la regia di Ugo Chiti con Alessandro Benvenuti. Si ricorda che i biglietti già acquistati saranno validi per l’occasione.

Dopo i successi di Nero Cardinale e L’avaro, si rinnova la collaborazione tra Ugo Chiti, Alessandro Benvenuti e gli attori di Arca Azzurra per un lavoro dedicato a uno dei grandi personaggi di Shakespear, Falstaff. In questo adattamento l’eroe e antieroe "resuscita" a Windsor esprimendo, gigione e irridente, la natura del suo personaggio: un’arroganza aristocratica, con un sangue plebeo, popolaresco, che muta dalla rabbia al sarcasmo ma rimane disarmante, quasi patetico, perché non conosce, o non sa, darsi le regole e la consapevolezza dell’età che "indossa". Questo Falstaff, per molti aspetti, resta fedele al testo originale delle Comari di Windsor, ne rispetta gli appuntamenti farseschi; si lascia beffare, esce avvilito e percosso dai travestimenti, sembra quasi masochisticamente rimpicciolito, anche se dietro queste mutazioni, ribolle la rabbia del personaggio che sembra ancora pretendere il rispetto dovuto all’antico ruolo del cavaliere.

La stagione di prosa proseguirà il 17 e il 18 gennaio con "Venere nemica" con Drusilla Foer.

Giovedì 21 Dicembre ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

FALSTAFF A WINDSOR

liberamente tratto da Le allegri comari di Windsor di William Shakespeare

con Alessandro Benvenuti, Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, Paolo Cioni, Paolo Ciotti, Elisa Proietti

Regia di Ugo Chiti

Scene di Sergio Mariotti

Produzione: Arca Azzurra

PREZZI

Platea e palchi 6/11 1° e 2 ° ordine € 22,00/ ridotto € 20,00

Rimanenti palchi 1° - 2° ordine e 3° ordine € 20,00 /ridotto € 18,00

Biglietto futuro under 35 € 8,00

Loggione € 10,00

Orario biglietteria:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

su appuntamento

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

Info:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

