Frontale tra due auto a Vinci: 39enne in codice rosso in ospedale

Incidente frontale questo pomeriggio a Spicchio, nel territorio comunale di Vinci, in via Piccaratico. Il frontale, avvenuto intorno alle ore 16, ha riguardato una Panda, guidata da una donna, e una Citroen, guidata da un ragazzo. Ad avere la peggio è stata la donna, 39 anni, che è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Empoli. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica, oltre alla polizia municipale dell'Unione dei Comuni. Era stato attivato anche l'elisoccorso Pegaso, ma poi non è stato necessario il suo intervento. Al momento non sono chiare le condizioni della donna.