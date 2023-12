L'associazione per Sara Scimmi, "Un 2023 fatto di persone bellissime. Sempre pronti a lottare"

"Il 2023 lascia all’associazione Sara Scimmi "Sara nel cuore Sara per il cuore" dei regali molto preziosi". Così in una nota l'associazione che prosegue descrivendo l'anno che sta per concludersi, come "fatto dall’incontro di persone bellissime e dal cuore generoso e immenso".

"Grazie al Moto Club Granducato Bikers di Grosseto che ci ha supportato e ha organizzato ben due eventi" spiegano dall'associazione, "abbiamo raccolto una bella somma che si è andata a sommare a quella raccolta insieme a Susi Giglioli (Lega Castelfiorentino - Salvini Premier) che ha voluto in una giornata di grande riflessione, contro il femminicidio, dedicare una cena e un pensiero a Sara Scimmi". La somma raccolta, di 1400 euro proseguono da "Sara nel cuore Sara per il cuore" è stata donata "all’Associazione Edela, che si occupa degli orfani di Femminicidio sul territorio nazionale. Ringraziamo anche Serena Urso e Alessandra Gallego che con Fratelli d'Italia Toscana ha ricordato il caso".

"In tutto ciò aspettiamo il 21 dicembre per capire cosa succederà al caso di mia sorella sotto il profilo dell’omicidio volontario - dicono ancora dalla famiglia Scimmi - sospetto che come ogni anno il regalo di Natale per la nostra famiglia non sarà così florido". Dalla famiglia, il messaggio a chi potrebbe essere stato responsabile dell'investimento e la morte, la notte del 9 settembre 2018, di Sara Scimmi: "Sempre pronti a presentare il conto di tutto quello che sei anni fa ci avete fatto a noi ma soprattutto a Sara". Infine dall'associazione e dalla famiglia la notizia che nel febbraio 2024 dovrebbe tenersi la sentenza del camionista, imputato assolto in primo grado. "Indignati - concludono - ma sempre pronti a lottare".