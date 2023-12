L'autrice di Imma Tataranni per l'avvio dell'Anno Accademico al carcere di San Gimignano

Si è tenuta oggi, presso la Casa di Reclusione di San Gimignano, l'inaugurazione dell'Anno Accademico 2023/24 del Polo Universitario Penitenziario dell'Università di Siena e dell'Università per Stranieri di Siena. All’evento hanno partecipato i Rettori dei due atenei senesi: Roberto Di Pietra e Tomaso Montanari.

Hanno preso parte all’evento la Dottoressa Maria Grazia Giampiccolo, direttrice della Casa di Reclusione, i due delegati alle attività del polo universitario penitenziario, professoressa Antonella Benucci e professor Gianluca Navone ed è intervenuto il Dottor Pierpaolo D'Andria, Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria Toscana-Umbria. Ospite d’onore dell’evento la scrittrice Mariolina Venezia, autrice dei romanzi che hanno ispirato la serie televisiva “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore”.

Presso la struttura carceraria da anni si tengono le attività didattiche del polo universitario penitenziario. Sono stati circa 100 gli studenti che hanno preso parte alle attività didattiche e durante lo scorso anno accademico i primi studenti hanno conseguito il titolo di laurea.

Un momento significativo dell'inaugurazione è stato la sottoscrizione dell'accordo per la gestione del campus universitario. L’atto individua le modalità di accesso agli studi e lo svolgimento delle attività didattiche all’interno dell'istituto penitenziario.

L’incontro con Mariolina Venezia , del ciclo “Raccontami", è stato un'opportunità per esplorare tematiche legate alle esperienze di vita, anche a partire dai personaggi dei suoi romanzi, e al ruolo della conoscenza e dell'educazione anche in contesti penitenziari. Il dibattito è stato coordinato da Antonella Benucci, docente dell'Università per Stranieri di Siena e Delegata per il Polo Universitario Penitenziario, e Alessandro Fo, docente del Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne dell'Università di Siena. Questo momento ha offerto un'opportunità per approfondire le tematiche trattate, creando uno spazio di discussione e confronto.

Mariolina Venezia è nata a Matera e vive a Roma, dove lavora per cinema, teatro e televisione. Con Einaudi ha pubblicato Mille anni che sto qui, vincitore del Premio Campiello 2007. Sempre per Einaudi ha pubblicato in seguito le indagini di Imma Tataranni: Come piante tra i sassi (2009, 2018 e 2021), Maltempo (2013, 2018 e 2021), Rione Serra Venerdì (2018 e 2021), Via del Riscatto (2019 e 2021) e Ecchecavolo (2021). Da questi gialli è stata tratta la serie televisiva in onda su Rai 1 “Imma Tataranni - Sostituto procuratore”, che ha avuto uno straordinario successo di pubblico.

Fonte: Università di Siena - Ufficio stampa