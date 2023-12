Le scuole di Castelfranco al cinema per 'C'è ancora domani'

Educare alle Pari Opportunità. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dall’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci in collaborazione con il Comune di Castelfranco di Sotto che il 19 e 20 dicembre porterà al cinema sei classi della scuola Secondaria di Primo Grado di Castelfranco e di Orentano per assistere alla proiezione del film “C’è ancora domani” diretto e interpretato da Paola Cortellesi. Tra i vari spunti di riflessione, il lungometraggio racconta il valore inestimabile dell’istruzione che aiuta ad emanciparsi e ad essere liberi/e, in un’ottica di parità di genere.

Le/gli alunne/i delle classi terze di Castelfranco e di Orentano saranno accompagnati dalle/dai docenti di riferimento al Cinema Lami di Santa Croce sull’Arno in orario scolastico (dalle ore 9.15 alle ore 12.00) per proiezioni organizzate ad hoc per loro.

L’iniziativa si svolge nell’ambito delle attività che la Scuola dedica – in collaborazione con l’Ente Comunale - all’Educazione Civica, attività volte a sviluppare competenze di cittadinanza consapevole, sia in un’ottica di territorio che nella sua necessaria interpretazione globale, sempre più inclusiva, che coinvolga tutte le dimensioni dell’integrazione culturale, dell’educazione alla legalità, ma anche la cura dei beni comuni, l’educazione ambientale e alimentare, i corretti stili di vita, la parità di genere, il dialogo costante tra le persone.

“Il mio ringraziamento alla professoressa Sara Serafini che ha organizzato l'evento, insieme alla vicepreside Cristina Picchi e in collaborazione con l’assessora alla Scuola Ilaria Duranti – ha commentato il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci, Sandro Sodini -. La visione del film bene si inserisce nelle iniziative progettuali di questo Istituto, sia per la dimensione culturale che educativa, e avviene in un momento che ci suggerisce in modo evidente di trovare nuove e più efficaci strategie per rivedere il nostro rapporto con il sé e l' altro. Questo in una visione di costruzione di identità rispettose, di ponti di dialogo, verso orizzonti di crescite condivise e non prevaricanti”.

"L'Amministrazione Comunale garantirà il servizio di trasporto per le classi coinvolte - affermano le assessore Chiara Bonciolini (alle Pari Opportunità) e Ilaria Duranti (alla Scuola) -. Il film è ambientato nel secondo dopoguerra, ma affronta tuttavia temi di grande attualità, come quello della disuguaglianza e della violenza di genere. Ci invita a non dimenticare i diritti che le donne hanno faticosamente acquisito anche attraverso gesti di persone semplici, ma coraggiose come la protagonista della storia. Ribadisce il ruolo centrale che l'istruzione ha avuto nella storia dell'emancipazione femminile e che ancora oggi riveste nella costruzione di percorsi di piena realizzazione di sé e effettive pari opportunità per bambini e bambine. L'iniziativa si inserisce quindi appieno nelle progettualità condivise in questi anni tra Scuola e Amministrazione Comunale mirate a rafforzare i percorsi di educazione alla cittadinanza e di educazione al rispetto dell'altro".

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa