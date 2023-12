Master in Ceramica, accordo con Colorobbia e Comune di Montelupo per formare professionisti

Il Master Accademico di I Livello in Design del Prodotto Ceramico - Scenari, nuove tecnologie e sperimentazioni per l'arte e l'industria rappresenta un'opportunità unica per sviluppare competenze nell'affascinante campo del design di prodotti ceramici. Organizzato dall’Accademia di Belle Arti di Firenze in collaborazione con il Comune di Montelupo Fiorentino e l’azienda Colorobbia Italia S.P.A., il programma offre un percorso formativo completo che abbraccia l'uso sperimentale di nuovi materiali e sistemi per la produzione ceramica.

Obiettivo del Master è formare professionisti in grado di utilizzare materiali ceramici in contesti artistici, espressivi, funzionali e sostenibili. Attraverso l'implementazione di prodotti e processi innovativi, con un focus sulla digital fabrication e sulle nanotecnologie per il settore ceramico, gli studenti acquisiranno competenze cruciali nel design e nella produzione - oltre alla certificazione di Master di I Livello rilasciata dal Ministero dell’Università e Ricerca.

In collaborazione con il Comune di Montelupo Fiorentino, situato alle porte di Firenze e noto per essere centro di produzione della maiolica sin dal 1400, questo percorso formativo gode di una cornice storica e culturale ideale arricchita ulteriormente dall’esperienza internazionale nella ricerca, produzione e distribuzione di materie prime per l'industria ceramica e del vetro del Gruppo Colorobbia. In questo contesto, accompagnati dai docenti dell’Accademia di Belle Arti di Firenze e da professionisti del settore, gli studenti avranno la possibilità di svolgere stage e tirocini presso aziende, istituzioni e centri di ricerca nel settore ceramico, arricchendo la loro formazione con esperienze pratiche e applicative.

Il Master è aperto a diplomati di primo o secondo livello presso ISIA, Accademie di Belle Arti, e Università, preferibilmente con indirizzo nei settori legati all'architettura, alle arti visive e al design. Per l'anno accademico 2023/2024 sono disponibili quindici posti. I laureati del Master avranno accesso a diverse opportunità professionali, tra cui il design di prodotti ceramici, la progettazione di processi ceramici e fabbricazione digitale, la creazione di imprese nell'ambito ceramico contemporaneo, la direzione creativa per cluster della ceramica, e il consulente tecnico creativo per attività artistiche orientate al settore ceramico.

Il costo del Master è di 4.500 euro, suddivisi in due rate. Per agevolare gli studenti, sono disponibili due borse di studio da 2.000 euro ciascuna, offerte dal Comune di Montelupo Fiorentino. Le borse di studio saranno assegnate per merito al termine del percorso formativo. È possibile inoltre richiedere il Voucher Alta Formazione per giovani laureati residenti in Toscana (www.dsu.toscana.it), un contributo pubblico finalizzato a rimborsare le spese vive di iscrizione al corso, promuovendo l'accesso a percorsi di accrescimento delle competenze professionali e facilitando l'inserimento qualificato nel mercato del lavoro.

Per coloro che aspirano a diventare protagonisti nel mondo affascinante e in continua evoluzione del design ceramico, il Master Accademico in Design del Prodotto Ceramico rappresenta un'opportunità imperdibile.

Le iscrizioni chiudono il 29 dicembre 2023, per info, modalità di iscrizione e aggiornamenti consultare la pagina web dedicata sul sito: www.accademia.firenze.it.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa