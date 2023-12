Micro e macro criminalità a Empoli, FdI: "Il Csx non ha fatto nulla"

Questa mattina il Commissariato di Empoli, ha identificato l’uomo, di origini nordafricane, che lo scorso 11 Dicembre in tarda serata ha devastato gli arredi natalizi e non solo, in Via Ridolfi.

Questo è solo l’ultimo fatto risaltato alle cronache, come non ricordare ciò che è accaduto a fine Novembre presso un locale di Via Roma, per un’aggressione da parte di un cliente, nei confronti di un dipendente, tramite l’uso di un coltello; oppure quello tra bande di extracomunitari avvenuta in Via Roma, avvenuta a metà Ottobre, dove le forze dell’ordine, intervenute sul posto, hanno impiegato circa due ore per riportare la situazione sotto controllo; ed infine, solo per il risalto avuto sulla stampa locale, gli episodi dei locali di P.zza Guido Guerra e quello vicino alla Stazione.

Oltre a questi episodi mi macro criminalità, vi sono tutta una serie di episodi di micro criminalità, come spaccio, furti con scasso ad auto, che non hanno un grande risalto a livello mediatico, ma che generano nella popolazione paura ed insicurezza. L’amministrazione Barnini cosa fa, oltre alle luminarie Natalizie più belle d’Europa, ed aver speso 250 mila euro per abbattere il parcheggio multipiano della Stazione, che non ha fatto altro che spargere la delinquenza, che li si trovava, per tutta Empoli?

Ovviamente nulla è stato fatto, la Sindaco da colpa al Governo Meloni, per la mancanza di Forze dell’Ordine.

La Sindaco, pe quanto attiene i fatti dell’11 Dicembre scorso, plaude all’istallazione delle nuove telecamere, che hanno individuato l’autore del reato, queste ultime, son servite post fatto, ma non servono più a scopo preventivo. Certamente è corretto chiedere più Forze dell’Ordine al Governo, ma non si può dimenticare chi ha creato il problema, ossia Governi di Centrosinistra lassisti sul problema; pertanto il Governo Meloni sta ponendo un freno al problema, ma occorre tempo per risolvere un problema non governato da anni.

Pertanto la Sinistra smetta di darci lezioni di buon governo, visto che hanno governato per dieci anni e hanno solo cronicizzato il problema.

Il Coordinamento Fratelli d’Italia Empoli