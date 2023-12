Recuperato e rimosso il relitto dell'aereo schiantatosi alla Fontia (Massa), dove la pilota 28enne Naomi Maiolani perse la vita il 27 ottobre scorso. I vigili del fuoco del comando di Massa Carrara, con l'elicottero Drago da Arezzo e i colleghi da Cecina hanno recuperato i pezzi, su ordine della procura, per portarli in una struttura dove saranno analizzati per le indagini. Era presente anche un perito della procura, forze dell'ordine e di polizia.