Nella serata gospel Aisla Pistoia raccoglie 1500 euro per i malati di Sla

Si è chiusa con un bilancio decisamente positivo la serata gospel organizzata al Piccolo teatro Mauro Bolognini da Aisla Pistoia grazie alla disponibilità dei Pistoia Gospel singers.

Dalle offerte degli spettatori sono arrivati 700 euro mentre altri 800 li hanno donati due generosi sponsor, l'Agraria Checchi Silvano e lo Studio tecnico geologico di Michele Baldi.

"Ringrazio ognuno di loro - commenta la referente di Aisla Pistoia, Daniela Morandi Matteoli - per la disponibilità e la generosità dimostrate. A tutti garantisco che le loro offerte saranno interamente utilizzate per finanziare le cure fisioterapiche a domicilio, così indispensabili per chi è colpito dalla Sla ed è quindi nell'impossibilità di muoversi autonomamente. Grazie anche a nome loro".

Ma l'attività di Aisla Pistoia prosegue e va oltre le periodiche raccolte di fondi.

Un buon successo ha avuto infatti la giornata di formazione, organizzata con l'Ordine dei medici, che si è appena tenuta presso la Misericordia di Agliana e che ha avuto come tema "La Sla e le malattie neuromuscolari".

"Il nostro intento era quello - spiega Daniela Morandi Matteoli - di fornire ai medici di base informazioni utili per relazionarsi con i purtroppo sempre più numerosi malati di Sla. Sono contenta della partecipazione, ringrazio l'Ordine dei medici per il supporto fornito e tutti coloro che sono stati presenti".

Aisla e Ordine hanno chiesto ed ottenuto presenze e contributi di qualità, a partire da quello fornito dal professor Gabriele Siciliano, una vera autorità in tema di Sla, che ha parlato delle nuove prospettive nel contrasto alla malattia.

Apprezzati anche gli interventi del presidente dell'Ordine di Pistoia, dottor Beppino Montalti, della pneumologia dottoressa Chiara Sonnoli che lavora all'ospedale S. Jacopo, della dottoressa Bastianello, formatrice di Aisla nazionale e del dottor Riccardo Zuccarino, direttore del Centro Nemo di Trento.

"Vorrei che a tutti i malati e ai loro familiari arrivassero i più sentiti auguri di buon Natale e buone feste da parte mia e di tutti i volontari di Aisla Pistoia", conclude Daniela Morandi Matteoli.

Fonte: Ufficio Stampa