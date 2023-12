Rider assaltato per la rapina, 15enne arresto. Manifestazione pacifica davanti la questura

Un rider 24enne pakistano è stato accoltellato per ottenere il cellulare. Un 15ennr tunisino è stato arrestato per rapina ieri pomeriggio nei pressi di un fast food in zona Santa Maria Novella.

Erano in due inizialmente, uno ha spruzzato spray al peperoncino al 24enne, l'altro lo ha ferito per ottenere il cellulare. Dalle urla alcuni colleghi rider e altre persone sono giunte in soccorso.

Poi una volante della polizia di passaggio ha bloccato il giovane dietro una siepe. L'altro è riuscito a scappare.

Durante le ricostruzioni della vicenda in questura, una cinquantina di rider avrebbe espresso pacificamente, in via Zara, solidarietà al collega. Sempre ieri un'altra rapina a un rider è stata denunciata ai carabinieri: in via delle Panche aggredito un fattorino, anche in questo caso pakistano. È stato preso a calci e pugni per rubare il borsello con il cellulare e dei soldi.