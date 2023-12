Si rinnova la vicinanza di ZONA a ANT: l'azienda di Pistoia fa una donazione all'associazione

Si rinnova la vicinanza di ZONA a ANT che come ogni anno nel periodo natalizio, torna a sostenere la missio della Fondazione dell’Assistenza Nazionale Tumori a favore dei malati oncologici. La Società Italiana Distribuzioni Alimentari che ha sede a Pistoia, con la catena di Cash&Carry a marchio ZONA, anche quest’anno con una donazione esprime vicinanza e condivisione con l’operato della realtà no profit che offre gratuitamente assistenza medico specialistica nelle case di migliaia di malati di tumore.

L’alleanza con ANT si rafforza ogni anno, forte del cuore sincero di ZONA verso lo straordinario lavoro dell’Associazione che in Toscana, in oltre 20 anni di attività, ha potuto portare cure specialistiche a casa di oltre 8.900 persone malate. L’aspetto valoriale di questa iniziativa è duplice: per l’azienda la donazione rappresenta un atto concreto di solidarietà verso gli assistiti, le loro famiglie, le equipe sanitarie; per il territorio dove opera, è un modo per toccare con mano la responsabilità etica dell’azienda pistoiese e la sua attenzione sociale.

Se prima di tutto c’è il valore del sostegno attraverso la donazione, in secondo piano non è da trascurare l’elemento della valorizzazione dei territori e della ricchissima produzione enogastronomica regionale. Perché soprattutto in questo periodo dell’anno, la selezione di Natale 2023 di ZONA porta in scena i territori e le produzioni di qualità. Prodotti che rappresentano le eccellenze toscane per varietà e qualità delle materie prime, rispetto delle tradizioni e dell'ambiente e dei processi produttivi.

Ne sono una testimonianza le aziende toscane fornitrici di ZONA che partecipano al progetto “Il Paniere delle Eccellenze” attraverso il quale ANT ha messo in rete il tessuto economico e sociale della Toscana. “Abbiamo dato il nostro sostegno per il Paniere delle Eccellenze - spiega il Direttore commerciale ZONA, Andrea Mati - In sostanza abbiamo coinvolto aziende toscane nostre fornitrici in questo progetto”.

ZONA è molto attiva soprattutto in Toscana: con la catena di Cash&Carry e di Food Service Distribution opera nel commercio all’ingrosso di prodotti alimentari in Toscana, Liguria e Sardegna. Ma è la Toscana la regione in cui è più presente, con 8 dei suoi 10 punti vendita.