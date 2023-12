Soroptimist Valdarno Inferiore fa il punto delle attività annuali nella cena degli auguri

Il 15 dicembre, nella calda cornice del ristorante “Le Colombaie”, si è svolta la cena degli auguri del Soroptimist International Club Valdarno Inferiore, alla quale hanno partecipato numerose amiche.

La presidente, nel salutare i presenti, ha ricordato brevemente i numerosi progetti portati a termine dal Club durante il 2023, tra i quali :

- i due incontri nelle scuole sul tema del bullismo e cyberbullismo

- le due serate del progetto Donna e finanza

- gli incontri con diverse amministrazioni comunali per presentare il manifesto per “una città che vorrei” a misura di donna

- il progetto “C & C” la cultura delle donne per una coltura ecosostenibile ed ultima, ma non ultima, l'inaugurazione della nostra 'stanza tutta per sé' aula di audizioni protetta per donne e minori vittime di violenza, presso la caserma dei carabinieri di Peccioli, che segue di un anno quella inaugurata ad Empoli.

Progetti che ci stimolano a continuare con passione il cammino per l'anno 2024,anno che ci vedrà impegnate, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo in una campagna di affiliazione e promozione del nostro Club, in modo da incrementare la presenza di nuove socie che ci permetterà di essere ancora più attive ed efficaci nella realizzazione dei progetti che ci attendono.

Durante la serata si sono succedute parentesi giocose che hanno contribuito ad animare la nostra conviviale e la consegna, da parte della Presidente a tutte le intervenute, di una pergamena con la poesia “L'Amicizia” di Khalil Gibran, che ci ha letto con il cuore in segno di unione e collaborazione.