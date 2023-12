Spaccio alla sala slot, arrestato 30enne a Prato

Un 30enne nordafricano è stato arrestato dai carabinieri di Prato per detenzione ai fini di spaccio. L'uomo aveva la sua 'attività' dentro e vicino a una sala slot di piazza del Mercato Nuovo. Il fatto che fosse noto per precedenti simili e alcuni movimenti hanno insospettito i militari che lo hanno controllato. Con sé portava 21 dosi di hashish (30 g in totale) e una quarantina di euro. Il resto della droga si trovava a casa: 80 g della stessa sostanza e una bilancina per pesare le singole dosi. Dopo l'arresto, il processo di convalida ha disposto l'obbligo di dimora su Prato.