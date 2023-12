Tenore multato dopo l'esibizione in centro a Firenze, le precisazioni dal comune

Nel pomeriggio di sabato 16 dicembre nel centro di Firenze un tenore lirico, artista di strada, è stato multato dalla polizia municipale. Intorno al cantante, che si stava esibendo senza autorizzazione nel cuore della città affollata da tanti visitatori nel weekend che precede il Natale, si era venuto a creare un folto gruppo di spettatori. Fino a quando non è giunta la polizia municipale, che ha elevato la sanzione all'artista, provocando proteste da parte di alcuni di coloro che avevano assistito alla performance.

In merito alla vicenda, nella giornata di oggi, da Palazzo Vecchio arrivano precisazioni da parte dell'assessore alla polizia municipale Stefano Giorgetti e dal comandante Francesco Passaretti.

"Il Comune di Firenze preventivamente autorizza esibizioni di artisti su suolo pubblico, con particolare attenzione non soltanto agli orari, ma anche alle postazioni da assegnare. Tale valutazione è mirata, tra le altre cose, a garantire che vengano assicurate tutte le condizioni di sicurezza, quali ad esempio una corretta fluidità nella circolazione carrabile e pedonale, tale da consentire ad esempio il passaggio di un mezzo di soccorso in emergenza" si legge nella nota del Comune di Firenze. "Nel caso in specie - precisa ancora l’amministrazione comunale - oltre ad un problema di carenza di autorizzazione, si era determinata una situazione che per la numerosa presenza di pubblico e per il luogo in cui si stava svolgendo l’esibizione non garantiva questi parametri di sicurezza".

"Sul posto è intervenuta la pattuglia del reparto zona centrale – spiega il comandante Passaretti - che era in loco per i normali interventi di presidio del territorio e che ha cercato di fare il proprio dovere. Solo a seguito delle ripetute rimostranze del tenore, e delle evidenti provocazioni poste in essere dal medesimo, gli operatori hanno correttamente ritenuto di chiamare altri colleghi in ausilio. Forse avrebbero fatto meglio ad andare via, lasciando passare il messaggio che se si è bravi si possono anche non rispettare le regole? Io non credo" ha aggiunto.

Nella giornata di sabato 16 dicembre, oltre a questa vicenda, gli agenti impegnati in attività di contrasto al fenomeno degli abusivi in centro hanno infatti effettuato anche numerosi sequestri amministrativi ed operato ordini di allontanamento nei confronti dei cosiddetti giocatori delle tre carte.

"Sappiamo bene che si può fare sempre di più e sempre meglio – aggiunge l’assessore Giorgetti - cerchiamo di farlo e ci impegneremo per garantire sempre maggiore sicurezza a tutta la cittadinanza. La sanzione in questo caso è stata elevata anche per rispetto a tutti gli artisti di strada altrettanto bravi che hanno l’autorizzazione, come prevede la normativa di settore".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa