Tre denunce nel weekend nel Pisano: a Pontedera incidente con un motorino rubato

Controlli in vista delle feste natalizie per la prevenzione e repressione dei reati, da parte dei carabinieri di Pisa, hanno portato nel weekend a tre denunce. I militari della compagnia di Pisa hanno proceduto al controllo di un conducente che, all'esito del test con l'etilometro, è risultato avere un tasso alcolemico superiore di quasi 3 volte il limite consentito dalla legge. Oltre alla denuncia è scattato il ritiro della patente di guida. Nel secondo caso, sempre in città, un soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari si era allontanato dal domicilio, per poi far rientro.

In provincia, a Pontedera, i carabinieri sono invece intervenuti a seguito di un incidente stradale. In particolare il conducente di un motociclo coinvolto, che aveva cercato di fuggire, è stato fermato e identificato. Dagli accertamenti è emerso inoltre che il conducente del mezzo a due ruote non aveva mai conseguito la patente di guida mentre il ciclomotore è risultato essere oggetto di furto, commesso fuori provincia. Il soggetto è stato segnalato per guida senza patente e ricettazione, mentre il mezzo è stato riconsegnato al legittimo proprietario.