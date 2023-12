UniPi, il professore Ciambrone riceve nomina dal Ministero per le Disabilità

Il professore Raffaele Ciambrone dell’Università di Pisa è stato nominato coordinatore del gruppo “Scuola, Università e Formazione” dell’Osservatorio nazionale per la condizione delle persone con disabilità. L’incarico gli è stato conferito ufficialmente dalla Ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità dello scorso 3 dicembre. Ciambrone, docente di Didattica e Pedagogia Speciale al Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, è uno dei cinque nuovi coordinatori dei gruppi dell’Osservatorio. Questo organismo, istituito dalla Legge 18/2009 con il compito di attuare la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, dovrà redigere il nuovo Piano nazionale per le Disabilità che sarà firmato dal Presidente della Repubblica. L’obiettivo è presentarlo entro un anno. L’Osservatorio, inoltre, coadiuverà il Ministero nella preparazione del G7 su Inclusione e Disabilità che si terrà dal 14 al 16 ottobre 2024 in Umbria.

“In questi tre anni di incarico – dice Raffaele Ciambrone - lavorerò per una università e una scuola sempre più inclusive, nella linea della tradizione italiana di accoglienza e di attenzione verso tutte le fragilità. Inclusione e disabilità sono temi su cui lavoro da quindici anni in organismi europei e nazionali, ora anche qui in Ateneo, dove resta imprescindibile il lascito della collega Maria Antonella Galanti, scomparsa nel 2021".

Fonte: Università di Pisa - ufficio stampa