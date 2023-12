Alla vigilia delle elezioni Lorenzo Cei si dimette da segretario del PD Empoli: "Nessuna ragione politica, motivi lavorativi"

Il segretario comunale del PD di Empoli, Lorenzo Cei, si dimetterà formalmente dalla sua carica nel corso dell'assemblea comunale che si terrà il prossimo giovedì 21 dicembre. A confermarlo è il diretto interessato che però tiene a precisare che dietro la scelta "non c'è nessuna ragione politica". Cei è dipendente e coordinatore locale della Confederazione nazionale degli artigiani (CNA) e a causa del crescente ruolo all'interno dell'associazione ha deciso di fare un passo indietro.

La notizia, certamente, suscita qualche curiosità, anche perché solo qualche mese fa Cei era invece messo a disposizione del partito come possibile candidato sindaco. Come lo stesso Partito Democratico ha poi ammesso in una nota ufficiale, c'era anche il uso nome nella rosa dei papabili candidati insieme a Fabio Barsottini e a Alessio Mantellassi, su cui poi ricadde la scelta finale dell'assemblea del PD di Empoli. In quel caso, "ci sarebbero stati strumenti previsti dalla normativa per potermi dedicare all'attività di sindaco, come ad esempio l'aspettativa", ma nella situazione attuale Cei ha ritenuto incompatibile il suo ruolo con la sua attività lavorativa.

Cei, segretario dal 2017, ribadisce però che "il mio impegno nel partito continuerà nelle forme consentite. Giovedì ci sarà l'assemblea alla quale presenterò le mie dimissioni, poi inizierà un nuovo corso per il partito". Il quasi ex segretario non si espone però sul possibile sostituto: "Per rispetto dell'assemblea non posso sbilanciarmi".

Come aveva scritto gonews.it, Cei è stato uno dei principali attori del dialogo con Azione e Sinistra Italiana per la costruzione della coalizione di centrosinistra.

Così il segretario di Emoli in Azione: "Vogliamo salutare il Segretario uscente, augurandogli tutte le migliori soddisfazioni nel proprio percorso lavorativo, motivo alla base della scelta fatta, stando a quanto si apprende dagli organi di informazione locali. Allo stesso tempo auspichiamo subentri a Cei un nuovo Segretario con il quale poter proseguire il confronto costruttivo che il nostro Partito ambisce a mantenere con tutte le forze politiche locali. In questo particolare momento della vita cittadina, tutti i Partiti sono chiamati ad affrontare la campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative ed Europee del 2024. È quindi quanto mai necessario che ci siano persone volenterose, capaci, oneste e pragmatiche a rappresentarli e guidarli, affinché i Partiti mantengano la loro funzione sociale di aggregazione, di proposta politica e di espressione delle competenze migliori per il Governo delle nostre città. La politica deve mantenere il proprio ruolo di programmazione e di costruzione del futuro, nonché la propria capacità di parlare alle singole persone, garantendo a tutti i cittadini la possibilità di esprimere il voto in maniera consapevole, lucida ed informata. Grazie a Lorenzo per quanto fatto in questi anni nell’interesse della città di Empoli, ed un in bocca al lupo per il futuro"