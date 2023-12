Amiata, tre feriti dopo una lite in famiglia

Tre persone sono finite in ospedale dopo una lite in famiglia. È successo sull'Amiata, a Castel del Piano, la notte tra il 18 e il 19 dicembre. Una 50enne, una 27enne e un 74enne sono le persone ferite.

La lite è scoppiata nell'abitazione dove abita la famiglia. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Misericordia di Castel Del Piano e Paganico insieme alle forze dell'ordine. Non sono ancora note le cause del litigio.

Il tutto sarebbe avvenuto in via La Piana. Le due donne sono state soccorse in codice giallo, l'uomo in codice verde.