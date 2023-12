Babbo Natale consegna i regali al comando dei carabinieri di Prato

Anche quest’anno, e con qualche giorno d’anticipo, grazie alla scorta dei motociclisti dell’Arma, Babbo Natale ha fatto tappa presso il comando provinciale dei carabinieri di Prato. Invece che le renne e la slitta, ha utilizzato la Stazione Mobile, ripiena di pacchi e regali che ha poi consegnato direttamente ai numerosi bambini, figli dei militari del Comando Provinciale, che si erano riuniti per accoglierlo.

Felicissimi soprattutto i più piccoli che hanno parlato, scherzato e si sono fatti fotografare con Santa Claus, immortalando questo bel momento nella loro memoria.

L’iniziativa, oltre a regalare un’ora di felicità ai figli dei carabinieri pratesi, è stata voluta anche per riunire le stesse famiglie in un istante di serenità per scambiarsi gli auguri, ribadendo l’essenziale sostegno che queste rappresentano per l’operato costante, sereno e silenzioso dei loro cari a favore della comunità.