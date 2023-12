Cena Pubblica Assistenza, grande festa a Santa Croce con sindaco e Giunta

Grande partecipazione al tradizionale Pranzo degli Auguri della Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno che si svolto domenica scorsa presso la sede dell'Avis di Staffoli. Si è trattato di un momento di festa e di incontro tra gli oltre 100 partecipanti ma anche di riflessione sul lavoro svolto nell'anno che sta per concludersi e sui progetti per il futuro, come ha sottolineato il presidente Marco Remorini.

Nel suo intervento il presidente ha voluto ringraziare tutti i presenti volontari, amici e collaboratori dell'Associazione, l'Avis Staffoli che non manca mai di dare supporto mettendo a disposizione locali e volontari per le iniziative della Pubblica Assistenza, ha voluto citare in particolare i responsabili della sezione di Staffoli Elisabetta Arnolfi e Daniele Bocciardi, ha voluto ricordare il bel traguardo raggiunto da Giulia Guerrieri che è stata da poco nominata formatrice regionale per il settore sanitario, i volontari nelle molte aree e commissioni che operano per attività e progetti, i responsabili e gli atleti di Aquateam Santa Croce.

Il presidente ha concluso anticipando l'importanza dell'anniversario del 2024, anno in cui la Pubblica Assistenza compirà 50 anni dalla sua rifondazione. Presente al pranzo, con parte della Giunta, anche il sindaco Giulia Deidda.

Intervenendo, il sindaco ha parlato della Pubblica Assistenza come di una realtà straordinaria fatta di persone generose, che mettono a disposizione il loro tempo, non solo per dare aiuto agli altri nel bisogno, ma anche per creare occasioni di incontro sociale.

Il sindaco ha ricordato come nel corso dei suoi due mandati l'Amministrazione abbia collaborato costantemente con le numerose associazioni di volontariato presenti nel nostro territorio e proprio con la Pubblica Assistenza abbia potuto realizzare tante attività e iniziative positive, come l'acquisto di un generatore per la Casa di riposo Meacci da utilizzare in emergenza.

La collaborazione con il mondo del volontariato ha reso, secondo Deidda, più ricca e proficua l'attività amministrativa nel corso degli anni e nelle recenti situazioni di emergenza sanitaria ed ha ringraziato la Pubblica Assistenza per questo importante supporto.

Il sindaco infine ha invitato, in questo particolare momento dell'anno, a riflettere su drammatici problemi ancora da risolvere nel mondo e ha ricordato i 5000 bambini vittime delle guerre attuali e le 110 donne vittime di femminicidi nel nostro paese.

Concludendo, Deidda ha dichiarato di nutrire speranza nel lavoro e nel ruolo della Pubblica Assistenza, che rappresenta un presidio di pace, rispetto, aiuto e solidarietà per la nostra comunità.

Il pranzo si è concluso in allegria, con lo scambio degli auguri per le prossime festività e con tanti propositi di lavoro e di impegno per il futuro.

Fonte: Ufficio Stampa