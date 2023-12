Città dei Presepi in udienza da papa Francesco: "Un'emozione unica"

Prosegue il progetto dell’associazione nazionale Città dei Presepi costituita negli anni scorsi a Cerreto Guidi sotto la presidenza del sindaco Simona Rossetti. L’associazione della quale fanno parte come soci, numerosi comuni ed associazioni, è stata presente nei giorni scorsi a Roma per un intenso fine settimana.

In particolare la presidente Simona Rossetti e il portavoce dell’Associazione Fabrizio Mandorlini, hanno presenziato ad un’importante iniziativa presso l’Istituto centrale per il Patrimonio immateriale, dove alla presenza di funzionari del Ministero della Cultura e dell’On. Federico Mollicone, presidente della VII Commissione della Camera- Cultura, Scienza e Istruzione, è stato presentato il lavoro che ha portato alla Mappatura dei Presepi presenti in Italia. Con il Ministero della Cultura, l’Associazione Nazionale Città dei Presepi aveva sottoscritto un protocollo di collaborazione per la valorizzazione delle opere presepiali che ha portato a redigere la mappatura dei presepi italiani.

L’Associazione ha poi preso parte all’udienza di papa Francesco, nell’Aula Paolo VI, per poi partecipare al Presepe vivente più grande mai realizzato che ha portato nella capitale una gigantesca mole di persone proveniente da tutta Italia, segno evidente delle relazioni preziose tra tante comunità che l’Associazione ha favorito.

“Un’emozione unica ascoltare il messaggio di pace del papa nell’incontro con i presepisti - commenta il sindaco Simona Rossetti - L’associazione Città dei Presepi ha portato a Roma un presepe vivente con circa 1700 partecipanti provenienti da tutta Italia. In più, i 400 anni della diocesi di San Miniato con il vescovo Giovanni Paccosi e la presenza della nostra parrocchia di Stabbia. Grazie davvero a tutti coloro che hanno partecipato, complimenti a ciascun gruppo che ha sfidato viaggio e vento, e ha riempito la Basilica di Santa Maria Maggiore. Un grazie speciale a Fabrizio Mandorlini per il suo grande impegno e a Andrea Lavecchia per una regia impeccabile. Non è per niente scontato arrivare a momenti del genere e dobbiamo essere orgogliosi che gli sforzi fatti vanno ad aumentare le relazioni positive tra tante comunità italiane che hanno come obiettivo quello di promuovere una cultura di pace, di rispetto e di accoglienza”.

L’esperienza di Roma ha ulteriormente rafforzato il progetto dell’Associazione che punta ad estendere sempre di più le relazioni con tante realtà italiane e ad inserire il percorso dei presepi nella programmazione turistica.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa