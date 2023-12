Consiglio comunale Cerreto Guidi in due tappe: di cosa si parlerà

E’convocato per Venerdì 22 Dicembre, alle ore 18,15 nella Sala delle adunanze consiliari, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi. Sono due gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco;

2. Decreto Ministero Economia e Finanza del 25 Luglio 2023 recante: Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 Maggio 2009, N°42; esame dello schema di bilancio predisposto dalla Giunta e della relazione dell’organo di revisione.

Il Consiglio comunale è inoltre convocato per venerdì 22 dicembre, alle 21,00, per la trattazione di dodici argomenti iscritti all’ordine del giorno.

1. Gestione coordinata della Via Medicea. Approvazione schema di convenzione da sottoscrivere tra i comuni di Prato, Capraia e Limite, Carmignano, Cerreto Guidi, Fucecchio, Montelupo Fiorentino, Poggio a Caiano, Quarrata, Vinci;

2. Ratifica deliberazione G.C. N.203 del 30/11/2023, avente ad oggetto “Variazioni al Bilancio di previsione 2023/2025 ed al DUP 2023/2025”;

3. Società partecipate dal Comune; approvazione ricognizione partecipazioni possedute al 31-12-2022;

4. Verifica periodica sulla situazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, di cui all’Art. 30 del D. LGS 201/2022;

5. Piano di valorizzazione ed alienazione immobili di proprietà comunale per il triennio 2024-2026: approvazione;

6. Determinazione dei prezzi di cessione per l’anno 2024 delle aree di proprietà comunale da destinarsi ad edilizia residenziale pubblica e agli insediamenti produttivi ai sensi delle Leggi N.167 del 1962 , N.865 del 1971 e N.457 del 1978;

7. Approvazione programma degli incarichi esterni Area 1 e Area 2 – Anno 2024;

8. Art.37 D. LGS N.36 del 2023. Programma triennale opere pubbliche triennio 2024-2026 e relativo elenco annuale 2024: approvazione;

9. Art.37 D.LGS N.36 del 2023. Programma triennale forniture e servizi anni 2024-2026; approvazione;

10. Aliquote e detrazioni IMU 2024: approvazione;

11. Approvazione misura dell’aliquota addizionale comunale Irpef anno 2024;

12. Bilancio di previsione 2024/2026- Nota integrativa ed allegati: esame ed approvazione.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa