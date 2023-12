Consiglio comunale San Miniato, si parla dell'ex liceo di via Catena

Il Consiglio Comunale di San Miniato è convocato in seduta pubblica, in modalità mista (telematica e in presenza) nel Palazzo Comunale domani, mercoledì 20 dicembre, alle 17.

Sarà trattato il seguente ordine del giorno

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

2. Risposta ad interpellanza presentata il 31.10.2023 (prot. n. 41768 del 02.11.2023) dal gruppo consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Ultimi sviluppi sede ex liceo via Catena”.

3. Mozione presentata il 21.09.2023 (prot. n. 36265 del 22.09.2023) dal gruppo consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024”.

4. Verifica quantità e qualità aree e fabbricati da destinarsi a residenza, attività produttive e terziarie ai sensi dell’art. 14 della Legge 26.04.1983, n. 131. Anno 2024. Approvazione. (Settore Servizi Tecnici). Immediatamente eseguibile

5. Variante n. 5 al Regolamento Urbanistico per aggiornamento e modifica della scheda di assetto CT1 Polo della Logistica. Controdeduzione alle osservazioni e approvazione ai sensi dell’art. 32 della L.R.T. n. 65/2014. (Settore Servizi Tecnici) immediatamente eseguibile

6. Piano di lottizzazione dell’area della trasformazione a destinazione commerciale-direzionale ambito TIS.1 San Donato comparto B. Adozione ai sensi dell’art. 111 della L.R.T. n. 65/2014. (Settore Servizi Tecnici) immediatamente eseguibile

7. Piano di recupero di iniziativa privata afferente il comparto “APTR 35 insediamento produttivo ex calzaturificio Martini” via Sforza loc. Cigoli. (Settore Servizi Tecnici) immediatamente eseguibile

8. Bilancio di previsione 2024-2026. Documento Unico di Programmazione (D.U.P.). Approvazione. (Segretario Generale) immediatamente eseguibile

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa