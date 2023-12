Idee in Comune sarà sulla lista a Montopoli: Michael Cantarella sarà il candidato sindaco

Idee in Comune a Montopoli non è e non sarà solo un think tank per suggerire proposte all'amministrazione uscente: l'associazione sarà invece in sella per concorrere alle elezioni 2024.

Ieri è giunto l'annuncio, già con un nome di un candidato: Michael Cantarella, tra i fondatori dell'associazione. Un movimento che, vedendo il curriculum del candidato (ufficio stampa prima per la Diocesi di San Miniato, poi per quella di Pistoia), vuole rivolgersi a un elettorato moderato che non si riconosce nel centrosinistra di Linda Vanni né nel centrodestra ispirato dal governo Meloni.

"Le priorità le conoscete: un cambio di passo generale: vera vicinanza alle famiglie, e quindi: scelte di sanità di prossimità, cura e vicinanza dei nostri anziani, dei più fragili, delle persone con disabilità. Cura del futuro, con strutture scolastiche adeguate, cura degli spazi pubblici, recupero del patrimonio, patto di sviluppo con l'associazionismo e politiche giovanili con sport al primo posto", spiega il post di presentazione della candidatura.

Quello di Cantarella è il secondo nome ufficiale, dopo quello della vice sindaca Linda Vanni sostenuta dal Pd e da altri partiti del centrosinistra. Manca all'appello un nome per il centrodestra, sempre che FdI-Lega-Forza Italia non vedano in Cantarella un candidato da appoggiare. In supporto ci sarà di sicuro la ex assessora Roberta Salvadori, entrata in conflitto con il sindaco Giovanni Capecchi due anni fa, e Massimo Tesi, ex candidato sindaco divenuto 'terzo incomodo' nelle elezioni 2019.