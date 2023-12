Il sindaco Dario Nardella ha conferito oggi il Fiorino d’oro della Città di Firenze alla famiglia Ferragamo. La cerimonia si è svolta nel Salone dei CInquecento di Palazzo Vecchio.

L'onorificenza, è scritto nelle motivazione, è “per aver portato il nome di Firenze in tutto il mondo con ingegno, passione e spirito imprenditoriale e in ultimo per aver voluto rendere onore alla Città sostenendo la campagna di restauro delle opere scultoree di Piazza della Signoria e di Piazzale Michelangelo tornate, grazie a questa lodevole iniziativa, a nuovo splendore”.

“Conferiamo Il massimo riconoscimento del Comune di Firenze - ha dichiarato il sindaco Nardella -. a una grande famiglia che porta con sé una storia profondamente italiana, nata dalla passione di Salvatore e Wanda e poi tramandata ai loro figli che oggi sono qui con noi. La famiglia Ferragamo è simbolo di senso imprenditoriale e amore per la città, alla quale ha dedicato tanti progetti. Noi siamo orgogliosi di questa famiglia così amata e conosciuta nel mondo che tiene insieme storia e innovazione, passato e futuro, dando lustro a tutta la nostra comunità”.