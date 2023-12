I Carabinieri e il Natale alle Scotte: Babbo Natale arriva insieme ad un cavallino di Monterufoli

Bellissima e piacevole sorpresa per i piccoli pazienti ricoverati nel Dipartimento della Donna e dei bambini e in Neuropsichiatria infantile. All’Azienda ospedaliero-universitaria Senese è infatti arrivato un Babbo Natale speciale dei Carabinieri, insieme ad un cavallino di Monterufoli, per portare doni e sorrisi a tutto l’ospedale. L’iniziativa è stata organizzata dall’Arma dei Carabinieri, in tutte le sue articolazioni, territoriale e forestale. «Ringrazio di cuore a nome di tutto l’ospedale – dichiara il professor Antonio Barretta, direttore generale dell’Aou Senese – le donne e gli uomini dell’Arma, che hanno dimostrato ancora una volta una grande vicinanza alla nostra realtà, ai nostri professionisti e soprattutto ai nostri piccoli pazienti, che oggi hanno vissuto una bellissima giornata ricca di sorprese, un modo per allietare questo periodo che stanno trascorrendo in reparto proprio quando ci stiamo avvicinando al Natale». Oltre al professor Barretta, ad accogliere il Babbo Natale dell’Arma dei Carabinieri era presente la direttrice sanitaria Maria De Marco e tutto il personale che quotidianamente si prende cura dei piccoli pazienti del policlinico Santa Maria alle Scotte.