Il futuro di Empoli votato in Consiglio comunale con variante urbanistica e piano strutturale

Via libera dal consiglio comunale all'approvazione della Variante urbanistica e all'adozione del Piano strutturale intercomunale. I due provvedimenti sono stati votati nel corso della seduta consiliare che si è tenuta oggi, lunedì 18 dicembre 2023.

PIANO STRUTTURALE

"Il Piano strutturale intercomunale è uno degli atti più importanti e strategici del mandato ed è il risultato di un lavoro durato quasi cinque anni la cui genesi, in realtà, risale al 2017 data a cui risale la scelta da parte dei sindaci dei Comuni di Empoli, Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite, Vinci e Cerreto Guidi di dare il via alla redazione del Piano strutturale intercomunale - spiega il vicesindaco Fabio Barsottini - Al centro 'la città sulle due rive", a testimonianza del fatto che quella intrapresa è una scelta politica che prova a superare i confini dei singoli comuni pianificando lo sviluppo di un territorio che oggi conta 90mila abitanti.

Abbiamo lavorato per creare le condizioni per lavorare nella maniera adeguata al Piano, approvando prima la variante Empoli fa imprese e poi la variante ai piani residenziali e opere pubbliche. Adesso ecco il Piano strutturale che per la prima volta nella storia del nostro Comune è intercomunale. Un risultato epocale per il quale voglio ringraziare tutto l’ufficio tecnico, tutti i referenti tecnici degli altri Comuni, tutti i sindaci e tutti i tecnici esterni che hanno lavorato con passione, lavorando con continuità e costanza, alla 'scrittura di un Piano che ha una visione chiara dello sviluppo sostenibile dell'Empolese, che pensa e organizza i propri servizi in unità territoriali che non badano ai confini comunali, che pensa fra l'altro a una sistema di mobilità sempre più connesso che vede il fiume Arno come elemento di arricchimento del territorio attraverso la realizzazione di ponti ciclopedonali.

Non solo il Piano che abbiamo adottato mette l'attenzione sul rischio idraulico e su come contrastare i rischi legati al cambiamento climatico ma che tiene di conto anche delle esigente delle frazioni empolesi, prevedendo piccole e grandi opere emerse nel corso di incontri e confronti con i cittadini, dal punto di vista delle opere e dei servizi. Un Piano strutturale che parla infine alle aziende e al mondo del lavoro: questo territorio si candida a continuare a essere luogo di produzione e di occupazione, avendo cura della qualità della vita".

VARIANTE URBANISTICA

Per quanto riguarda la variante, approvata a maggioranza con voti favorevoli dei gruppi Pd e Questa è Empoli, e voti contrari di Fratelli d'Italia Centrodestra per Empoli, Buongiorno Empoli Fabricacomune e Lega Salvini Empoli, ha per oggetto 17 previsioni: quindici previsioni sono state inserite nell’avvio del procedimento della variante urbanistica, mentre altre due, una relativa a una nuova viabilità presso il Polo scolastico in via Raffaello Sanzio e una relativa a un nuovo parcheggio in prossimità dell'ospedale, sono state inserite successivamente al programma delle attività di informazione e di partecipazione, che si è svolto tra giugno e luglio.

La fase delle osservazioni a seguito dell’adozione del documento ha riguardato due procedimenti differenti, quello urbanistico e quello di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), con tempi per le osservazioni diversi, il primo di competenza comunale, il secondo di competenza della Città Metropolitana di Firenze, in qualità di Autorità Competente. Sono arrivate 15 osservazioni complessive.

Le diciassette previsioni che sono oggetto della variante urbanistica sono divise in due gruppi, per tematiche: attività produttive, commerciali e di servizio e opere pubbliche o private di interesse pubblico.

Rientrano nelle previsioni di carattere produttivo o commerciale: l’ampliamento dello stabilimento Zignago Vetro (nuova area deposito e stoccaggio) in località Castelluccio; modifica del perimetro del PUA 12.11, a nord di Castelluccio in fregio a via Lucchese; modifiche al PUA 14.3, compreso tra l’area produttiva esistente lungo via della Piovola ed il Rio della Piovola; nuova previsione nell’area dell’ex PUC 3.7, località Carraia; completamento di area in località Terrafino.

Per quanto riguarda invece le previsioni di carattere pubblico o di pubblico interesse: Riqualificazione del centro ippico, zona Piovola – Villanuova; Potenziamento e ampliamento dell’area sportiva di Monteboro; Nuova previsione nell’area ex Montevivo (ex PUA 3.1), studentato e aree commerciali in località Ponzano; Ampliamento del polo scolastico in via Sanzio per realizzazione di nuovo liceo Virgilio; 9bis. Nuova viabilità di collegamento tra via San Mamante e viale Bruno Buozzi e nuovo parcheggio pubblico; Modifica della destinazione urbanistica di immobile in zona industriale di Pontorme; Ampliamento del campo sportivo comunale di Avane; Riqualificazione dell’impianto di pesca sportiva a Castelluccio; Ampliamento dell’area ospedaliera del San Giuseppe; 13 bis. Ampliamento degli spazi pubblici limitrofi all'attuale parcheggio pubblico dell'ospedale S. Giuseppe; Parcheggio pubblico in località Serravalle; Nuova viabilità a servizio della scuola di Ponzano.

PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE - Si tratta dello strumento di pianificazione territoriale strategica che interessa i Comuni di Empoli, Vinci, Cerreto Guidi, Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino. Il ‘Piano’ è stato adottato con voti favorevoli dei gruppi Pd e Questa è Empoli e voti contrari di Fratelli d'Italia Centrodestra per Empoli, Lega Salvini Empoli e Buongiorno Empoli Fabricacomune. L'adozione del Piano strutturale intercomunale va nella direzione di definire una strategia condivisa di sviluppo del territorio, continuando a renderlo sempre più competitivo, vivile e sostenibile, grazie anche al prezioso percorso partecipativo “Due rive per un Piano” della durata di otto mesi, che ha visto protagonista la cittadinanza tutta. Il Piano Strutturale è lo strumento di pianificazione che disegna il futuro di un territorio, sia per il suo sviluppo che per la sua tutela. Secondo la legge regionale urbanistica (65/2014) il Piano Strutturale Intercomunale (PSI) è promosso dai Comuni che intendono definire a livello sovracomunale degli obiettivi, delle politiche e delle strategie di lungo periodo nella gestione del territorio e degli insediamenti produttivi e abitativi, in coerenza con gli indirizzi di programmazione urbanistica di livello superiore (provinciale e regionale). Il Piano Strutturale Intercomunale costituisce dunque una “guida” per l’elaborazione delle politiche di sviluppo dei prossimi anni: per questo è stato fondamentale condividere la redazione, le caratteristiche salienti e le traiettorie strategiche di sviluppo insieme a quanti vivono e operano su questo territorio. Da qui è nata l’esigenza di promuovere un percorso di partecipazione che - accanto agli strumenti obbligatori previsti dalla normativa regionale vigente - prevedesse momenti di ascolto, confronto e co-progettazione con la cittadinanza e i diversi portatori di interesse.

STATUTO AQUATEMPRA - Nel corso della seduta è stato approvato a maggioranza con voti favorevoli dei gruppi Pd e Questa è Empoli, e voti contrari di Fratelli d'Italia Centrodestra per Empoli, Buongiorno Empoli Fabricacomune e Lega Salvini Empoli anche il nuovo schema di statuto della società in house affidataria Acquatempra. La modifica allo statuto di Aquatempra è stata disposta per allineare lo statuto vigente al Dlgs 36/21: alla luce degli adempimenti del decreto legislativo, lo statuto è stato fra l'altro ripulito da riferimenti normativi ormai superati e riscritto in alcuni passaggi per renderlo più chiaro.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa