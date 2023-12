Scontro tra due auto a Galleno: interviene Pegaso, 67enne in ospedale

Un incidente grave si è verificato a Galleno, nel comune di Fucecchio. Nei pressi della via principale della frazione due auto si sono scontrate per motivi ancora da chiarire. Una donna è stata portata in ospedale con l'elisoccorso, altre tre persone risultano ferite.

Due utilitarie si sono scontrate, la dinamica è al vaglio della polizia municipale dell'Empolese Valdelsa, intervenuta a Galleno poco prima delle 13 di martedì 19 dicembre.

A avere la peggio una 67enne, che Pegaso ha portato a Careggi. Sul posto anche la Pubblica Assistenza di Fucecchio e quella di Monsummano Terme, oltre ai vigili del fuoco. Un'altra persona è in ospedale a Empoli ma non è in gravi condizioni, lievemente ferite altri due occupanti delle vetture.