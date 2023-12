La Calamita festeggia i 30 anni di sacerdozio di don Giorgio. Prossimo evento il Concerto di Natale

Domenica 10 dicembre il Centro di piazza d’Acquisto a Fucecchio ha accolto numerosi donatori e volontari della odv La Calamita per il pranzo degli auguri, un modo per salutarsi e rinnovare un vicendevole ringraziamento per l’anno trascorso insieme.

Come sempre si è trattata di un’occasione di incontro per gli affezionati della tradizione e dei riti conviviali del Centro, a cui si sono aggiunti volti nuovi e amici di vecchia data.

Durante il pranzo poi, tra gli auguri e il novero dei prossimi appuntamenti del Centro, sono stati celebrati i 30 anni di Ordinazione di Don Giorgio Rudzki, parroco apprezzato e benvoluto dalla comunità.

Al Centro, che rimarrà aperto anche nei giorni feriali delle vacanze natalizie per permettere il proseguimento del doposcuola, venerdì 15 dicembre si è svolto il saggio dei corsi di musica “Diapason” con bambini e ragazzi che tra emozione ed entusiasmo, si sono esibiti davanti al pubblico.

L’odv, infine, invita tutti gli amanti della musica e gli estimatori dell’arte a recarsi c/o la chiesa di Santa Maria delle Vedute il 26 dicembre alle 16.00 per il Concerto di Natale del talentuoso pianista fucecchiese, Pierpaolo Buggiani, vincitore di molteplici premi internazionali.

Fonte: La Calamita odv