Mantellassi confermato presidente, bocciata la sfiducia per il candidato sindaco del csx

E' stata discussa da ultimo la mozione di sfiducia del presidente del Consiglio comunale di Empoli Alessio Mantellassi, candidato Pd a sindaco di Empoli per il 2024.

L'imparzialità del ruolo di presidente del Consiglio sarebbe venuta meno con Mantellassi candidato, questo il succo della mozione.

"Qualunque sia la votazione, comunque andrà il dibattito, Mantellassi ne uscirà come il presidente non più di tutti, per la sfiducia sicura delle opposizioni", aveva commentato alla vigilia del dibattito Andrea Poggianti, primo firmatario della mozione con il Centrodestra per Empoli. A seguirlo sono stati la Lega, il Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli. Ma la maggioranza di Pd e Questa è Empoli ha supportato Mantellassi, eletto nel 2019, e il presidente è stato confermato. Mantellassi stesso, che ha diretto il dibattito senza intervenire in risposta, non ha partecipato alla votazione.

"La discussione è da campagna elettorale - ha commentato nel dibattito Brenda Barnini nel dibattito -, non c'è niente di nuovo".

Chi invece si è dimesso è stato, a inizio Consiglio, è stato Vittorio Battini, consigliere di centrodestra. Subentra Dessislava Giordano, nel 2019 supportava la Lega, adesso entra in Fratelli d'Italia mantenendo il numero di consiglieri invariati. Giordano è la prima dei non eletti dopo la rinuncia di Giuseppe Iacono e Leonardo Pilastri, consigliere comunale eletto a Fucecchio nel 2019. L'ingresso della consigliera è stato approvato a maggioranza con voti favorevoli dei gruppi Pd, Questa è Empoli, Fratelli d'Italia Centrodestra per Empoli, Buongiorno Empoli Fabricacomune, astenuta Lega Salvini Empoli.