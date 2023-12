Manutentore del verde, corso formativo gratuito a Firenze

Un’occasione formativa gratuita rivolta alle persone in disoccupazione iscritte ai centri per l'impiego nel settore servizi per il lavoro. Sono aperte fino al 31 gennaio le iscrizioni per il Corso di Manutentore del verde, realizzato dal Consorzio Mestieri Toscana a Firenze.

Il corso offre sbocchi occupazionali nell’ambito della floricoltura, del giardinaggio, della manutenzione del verde pubblico e fornisce strumenti per realizzare tutte le attività connesse all’agricoltura, come la creazione e la manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi. Il percorso è pensato sia per il titolare, che per chi fa parte dell’organico dell’impresa o per chi intende avviare un'attività in proprio.

Il progetto formativo si compone di 180 ore articolate in 120 ore di teoria e 60 di attività pratica. La formazione è suddivisa in due unità che mirano da una parte a curare e manutenere aree verdi, parchi e giardini, dall'altra a costruire aree verdi, parchi e giardini. Al termine del percorso verrà effettuato un esame e, se superato, verrà consegnato un attestato riconosciuto, necessario per svolgere la mansione. Le ore di teoria si svolgeranno nella sede fiorentina di Mestieri Toscana (via Val di Pesa, 1), mentre le attività pratiche si svolgeranno in alcune aree verdi della città.

Oltre ad essere in stato di disoccupazione per iscriversi è necessario essere in possesso di altri requisiti: diploma di scuola secondaria di primo grado, avere almeno 18 anni di età o età inferiore purché in possesso di qualifica professionale triennale in assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione professionale. Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente. Per i cittadini stranieri invece è richiesto il regolare permesso di soggiorno e la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

Per informazioni e iscrizioni chiamare 055 422 2167 o scrivere a i.corsini@mestieritoscana.it.

Fonte: Ufficio Stampa