I colori dell'autunno di fronte al ponte sull'Orme: concluso il murale

Quello di via Palestro non è l'unico murale concluso a Empoli quest'oggi. Anche un edificio, di proprietà comunale, che si affaccia sul ponte sull'Orme ha avuto una nuova vita per merito del colore e della mano dello street artist Tellas, all'anagrafe Fabio Schirru.

Il grande murale è ispirato al tema della sostenibilità ambientale. L’opera si intitola "Autumn light” e raffigura la natura, con piante, pietre, foglie e altra vegetazione che si riappropriano dello spazio che l’uomo ha sottratto loro. Tellas porta nell’arte di strada un concetto di riappropriazione dello spazio, attraverso l’arte e la natura che viene dipinta proprio sui palazzi. Nell’opera, realizzata su un edificio comunale ubicato lungo la statale Tosco Romagnola nei pressi del ponte sul torrente Orme, sono presenti i colori del rosso, del giallo e del verde, colori che raffigurano la stagionalità.

Anche quest'opera rientra nel piano del Comune di Empoli che, nel dicembre 2020, ha approvato e si è dotato del Regolamento Comunale per le attività di street art, così da individuare e mettere a disposizione alcuni ‘Muri Liberi’ di proprietà comunale per la realizzazione di murales, graffiti e ogni altra forma espressiva