Due chiese in un solo murale: inaugurata la cabina Enel in zona stazione a Empoli

Sotto il porticato del Santuario della Madonna del Pozzo in piazza della Vittoria, sopra un dettaglio rielaborato della vetrata dietro l'altare della Chiesa Collegiata. Il murale realizzato da Muz con gli studenti del liceo artistico Virgilio di Empoli sulla cabina Enel di via Palestro è un inno all'empolesità, fondendo due edifici religiosi di grande valore artistico per la città in una chiave nuova, con colori brillanti e dal disegno semplice e d'impatto. Oggi è stato il fatidico giorno dell'inaugurazione, dopo che alcuni ignoti avevano 'taggato' le pareti dipinte ancor prima della conclusione.

Si chiama Costruzioni #5 l'opera che dà nuova vita all'area di via Palestro-via XI Febbraio, e stavolta si staglia non sul parcheggio multipiano ma sull'area in cui è stato rimosso il piano superiore. Un colpo d'occhio impossibile da non notare per chi viene dall'area della stazione per proseguire verso Pontorme, appena svoltato la curva.

Questa è la seconda cabina Enel riqualificata, dopo l'opera più 'classicheggiante' nel quartiere di Santa Maria. Il secondo cielo del Paradiso, quello di Mercurio, è stato ritratto in bianco e nero dall'artista Neve lungo via della Repubblica. In piazza don Minzoni invece la biglietteria bus raffigura gli ex partigiani Remo Scappini e Rina Chiarini, opera firmata da Ligama.

Erano presenti la sindaca Brenda Barnini, il consigliere regionale Enrico Sostegni (il Consiglio regionale ha sostenuto finanziariamente parte dell'opera), l'artista Samuel 'Muz' Rosi, le classi del Virgilio che hanno contribuito all'opera, i rappresentanti Enel.