È più Natale a San Miniato: fiocchi e luci dal Comitato cittadino nell'area dell'ospedale

Basta poco per rendere il Natale più sentito, anche in piccolo quartiere. Il Comitato della Contrada Poggighisi di San Miniato, nell'area dell'ospedale, negli scorsi giorni ha abbellito le porte delle abitazioni con dei fiocchi rossi, da piazza XX Settembre a via Bagnoli, da via Ferrucci a vicolo Borghizzi. Con il contributo di tutti, sono stati messi autonomamente gli addobbi. Mentre nella piazza centrale, l'antico pozzo è stato abbellito con le ghirlande mentre ai tronchi degli alberi sono state avvolte delle luci. In cantiere altre iniziative che coinvolgeranno la vicina Rsa 'Del Campana-Guazzesi'.