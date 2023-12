Ospedale Pistoia, nuovo letto per le cadute degli anziani grazie all’Associazione Martina Tesi

E’ un progetto pensato per il paziente anziano affetto da decadimento cognitivo che accede nel reparto Geriatrico del San Jacopo e necessita di particolari accorgimenti, come rendere più sicura e più adatta al suo disorientamento la degenza in ospedale. Si chiama “we care” e la dottoressa Elisabetta Tonon, direttore della struttura operativa complessa di Geriatria dell’area pistoiese, lo sta progressivamente implementando nell’ottica di realizzare sempre di più un reparto “amico degli anziani”.

Il letto innovativo donato in questi giorni dall’Associazione Martina Tesi onlus si inserisce in questo importante progetto: può essere abbassato così tanto che, in caso di caduta, l’anziano scivola senza pericolo sul pavimento.

Alla consegna del letto regolabile erano presenti le dottoresse Claudia Cantini e Maria Chiara Pieraccioli, e il dottor Leonardo Capecchi.

Infermiere coordinatore del reparto è il dottor Marco Valdiserri che ha dichiarato che con il nuovo letto migliorano anche le manovre assistenziali per gli anziani affetti da decadimento cognitivo.

“Sono quasi dieci anni che l’Associazione Martina Tesi sostiene il San Jacopo con diverse donazioni per lo sviluppo di molte attività e pertanto nuovamente la ringraziamo sentitamente per il continuo impegno rivolto al nostro ospedale” – ha commentato la dottoressa Lucilla Di Renzo, direttore sanitario del presidio”.

Fonte: AUSL Toscana centro - Ufficio Stampa