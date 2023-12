Panettone e auguri di Natale con la Lega a Fucecchio

Domani mercoledì 20 dicembre 2023, la Sezione Comunale di Fucecchio della Lega Salvini Premier, guidata da Marco Cordone, farà gli Auguri di Buone Festività Natalizie a tutta la cittadinanza, ad un'apposita postazione ubicata in piazza XX Settembre, all'ingresso del Mercato Settimanale lato Bar Giuliano. Si inizierà alle ore 10,00 per terminare alle ore 13,15. Ci sarà una fetta di panettone e un pezzo di pizza per tutti/e è bevande varie, è sarà tutto gratis. In merito, il Segretario Marco Cordone che è anche Consigliere Comunale di Fucecchio, dichiara: "Abbiamo voluto organizzare questa iniziativa in piazza, fortemente voluta da me, dal Vicesegretario Stefano Cartocci e da tutta la Segreteria di Fucecchio ( Andrea Frino, Manuel Auseretti, Marco Vinicio Bonaccorsi, Elisa Gini e Eduardo Lambiase), perché pensiamo che in un momento ancora difficile come l'attuale, sia dal punto di vista economico che sociale, sia giusto compiere un gesto semplice ma gentile, nei confronti della nostra gente per festeggiare il Santo Natale".