La polizia porta doni e auguri ai piccoli ricoverati in Pediatria a Pisa

Questa mattina una rappresentanza di poliziotti della Squadra Volanti della Questura di Pisa si è recata in visita, come negli scorsi anni, al reparto di Pediatria dell’ ospedale Santa Chiara di Pisa.

I poliziotti, impegnati come i sanitari notte e giorno ad aiutare il prossimo, sono stati accolti dal personale in servizio nel plesso e si sono intrattenuti con i bambini ricoverati e i loro familiari, portando la loro solidarietà ai piccoli che in questo particolare momento dell’ anno sono ricoverati e necessitati a ricorrere alle cure mediche specialistiche.

I poliziotti hanno recato in dono ai piccoli pazienti macchinine della Polizia e bambole, raccontando loro qualche simpatico aneddoto capitato durante il costante pattugliamento delle strade cittadine, salutandoli con l'augurio di buone feste a tutti i loro cari.

Fonte: Questura di Pisa